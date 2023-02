Riassunto: Prodapt riconosciuta come “Great Place to Work” in India, negli USA, in UK, nei Paesi Bassi e a Panama

Ottiene la certificazione in India per il secondo anno consecutivo





NEW YORK e LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Prodapt, l’azienda più grande e in più rapida crescita specializzata nella Connettività, oggi è un’azienda “Great Place To Work® Certified™” in India, negli Stati Uniti d’America, nel Regno Unito, nei Paesi Bassi e a Panama. Si tratta del secondo anno consecutivo di certificazione per Prodapt in India. La valutazione viene considerata un ‘Gold Standard’, un punto di riferimento nella cultura del luogo di lavoro e posiziona Prodapt in un gruppo di aziende ambite in tutto il mondo.

Forte di oltre vent’anni di esperienza nel settore, Prodapt offre una gamma di servizi e soluzioni end-to-end per il settore della Connettività.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Manian Sivaramakrishnan



Direttore – Marketing aziendale



maniannagasubra.s@prodapt.com