Riassunto: Prodapt lancia TechCo Toolkit per accelerare la trasformazione digitale con ServiceNow per i fornitori di servizi di comunicazione

COPENHAGEN, Danimarca–(BUSINESS WIRE)–Prodapt, la più grande azienda in più rapida crescita specializzata nel settore delle connessioni, ha annunciato il lancio di TechCo Toolkit, un’integrazione con ServiceNow per aiutare i fornitori di servizi di comunicazione (CSP, Communications Service Providers) ad accelerare l’attivazione dei servizi, automatizzare i flussi di lavoro essenziali e utilizzare l’intelligenza artificiale (AI) per trasformare le operazioni.

Legacy Operational Support Systems (OSS) con processi separati e ambienti multivendor rallentano gli ambienti telecom, causando ritardi nei ricavi e risultando in bassi livelli di soddisfazione dei clienti. Il Toolkit accelera l’agilità operativa automatizzando e abbreviando il ciclo di vita dei servizi, accelerando le forniture, potenziando la visibilità operativa e migliorando la precisione dell’inventario di rete.

