Riassunto: Prodapt lancia sul mercato nuove soluzioni su AWS per velocizzare il processo di trasformazione digitale dei provider di servizi di comunicazione

CHENNAI, India–(BUSINESS WIRE)–Prodapt, una delle società più grandi e in forte crescita specializzate nel settore delle comunicazioni, ha annunciato la propria collaborazione con Amazon Web Services (AWS) per aiutare i provider di servizi di comunicazione (i cosiddetti “Communications Services Providers”) nel loro processo di trasformazione digitale per ottenere nuovi benefici per i propri business.





Nel ruolo di Advanced Consulting Partner di AWS, Prodapt dispone delle giuste competenze ed esperienze professionali nel fornire i propri servizi per le tecnologie AWS. Ciò consente a Prodapt di fare leva sulle proprie competenze in ambito Operations & Business Support Systems (OSS/BSS) e sulle proprie esperienze nel settore delle comunicazioni per rivoluzionare il flusso di lavoro e l’esperienza degli utenti finali dei propri clienti.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

marketing@prodapt.com