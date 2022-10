Riassunto: Prodapt lancia OpenFibreXchange per accelerare la connettività digitale in tutto il Regno Unito

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Prodapt, leader mondiale nella consulenza, nella tecnologia e nei servizi gestiti per il settore della connettività, oggi annuncia il lancio della sua soluzione OpenFibreXchange (OFX), che consentirà agli ISP (Internet Service Provider) di collegarsi rapidamente con gli operatori regionali delle reti in fibra e di aumentare la connettività digitale ad alta velocità in tutto il Regno Unito.





Con un’attenzione esclusiva al settore della connettività, OpenFibreXchange di Prodapt, basato su una tecnologia cloud nativa e open source, consentirà di aggregare la fibra wholesale nel Regno Unito per velocizzare la connettività digitale. Tramite OFX, gli ISP possono collegarsi in modo fluido con gli operatori regionali di reti in fibra per fornire connessioni digitali in tutto il Regno Unito.

Prodapt si impegna per velocizzare la digitalizzazione in Gran Bretagna e a collegare le comunità difficili da raggiungere.

