Riassunto: Prodapt inizia una collaborazione con ServiceNow per espandersi nel settore Telecom, Media & Tech

L’obiettivo è guidare il processo di trasformazione digitale, l’aumento e semplificazione dell’interazione con i clienti per le aziende Communication Service Provider





CHENNAI, India–(BUSINESS WIRE)–Prodapt, l’azienda più grande e più in crescita specializzata nel settore della Connectedness, ha iniziato una collaborazione per permettere a ServiceNow di espandersi nel settore Telecom, Media e Tech per aiutare i Communication Service Providers (CSP). Questa espansione consentirà di aiutare lo sviluppo dei workflow digitali per una maggiore agilità operativa, una produttività aumentata ed esperienze più intuitive per i clienti.

Da ora, i CSP possono aiutare i dipendenti diventare più produttivi rafforzando i workflow lavorativi, rimuovendo i silos aziendali per la produttività e digitalizzando le task, oltre ad aumentare la prevedibilità operative dei business tramite un set esclusivo di acceleratori basati su cloud e network di Prodapt.

