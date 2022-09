Riassunto: Prodapt aderisce al programma di partenariato tecnologico di MuleSoft

Prodapt rilascia il “MuleSoft Certified Connector for Aria” per semplificare l’integrazione della piattaforma di fatturazione e monetizzazione di Aria e aiuta e aziende a creare più rapidamente esperienze digitali fluide

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Prodapt oggi ha annunciato di essere entrato a far parte del programma di partenariato tecnologico di MuleSoft e di aver contribuito all’ecosistema di partenariato con il rilascio di “MuleSoft Certified Connector for Aria”. Disponibile in Anypoint Exchange, il “connettore Aria” consentirà alle aziende di semplificare l’integrazione ad Aria, con la presentazione di metodi pratici per sfruttare appieno le capacità della piattaforma di fatturazione e monetizzazione di Aria.

Prodapt aiuta i clienti a integrare Salesforce e Aria in modo più rapido grazie a questo connettore Anypoint.

