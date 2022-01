Riassunto: Prodapt acquisisce Synophic Worldwide con sede a Silicon Valley

L’acquisizione aiuterà Prodapt a rafforzare e far crescere i servizi di rete di trasformazione del 200% all’anno

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Prodapt, il principale fornitore di consulenza, tecnologia e servizi gestiti di trasformazione per il mercato verticale della connettività, ha annunciato di aver acquisito Synophic Worldwide, azienda globale che fornisce servizi gestiti e di trasformazione della rete a fornitori di servizi digitali (Digital Service Provider, DSP), fornitori di software indipendenti (Independent Software Vendor, ISV), aziende di prodotti e piattaforme.

Fondata nel 2009, Synophic impiega più di 600 persone a livello globale ed è un partner di fiducia per i principali produttori di apparecchiature originali (Original Equipment Manufacturer, OEM), produttori di apparecchiature di rete (Network Equipment Manufacturer, NEM), fornitori di software indipendenti (ISV) e imprese per la loro profondità tecnica e l’esecuzione maturata dei servizi gestiti nella progettazione della rete, nell’ingegneria e nei servizi per centri operativi di rete (Network Operations Center, NOC).

