Riassunto: Prodapt acquisisce l’azienda del Regno Unito SLR Dynamics

L’acquisizione consoliderà la posizione di leadership di Prodapt nel mercato verticale della connettività, riconfermando l’impegno nei confronti del Regno Unito con un piano di aumento dell’organico a 500 dipendenti e di investimento di oltre 50 milioni di sterline nel mercato britannico nel corso dei prossimi anni.

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Prodapt, prestigioso fornitore di servizi di consulenza, tecnologici e gestiti per il mercato verticale della connettività, ha annunciato l’acquisizione di SLR Dynamics, un’azienda con sede nel Regno Unito specializzata in ingegneria digitale e servizi di automazione per il settore tecnologia, media e telecomunicazioni (echnology, media and telecom, TMT). SLR Dynamics conta tra i propri clienti importanti società di telecomunicazioni europee e africane.

Trattasi della seconda acquisizione perfezionata da Prodapt quest’anno, che segue quella conclusa ad agosto di Innovative Logic, una società della Silicon Valley.

L’acquisizione di SLR Dynamics andrà a consolidare la posizione di leadership di Prodapt nel mercato verticale della connettività.

