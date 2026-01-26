Riassunto: Prodalim amplia le capacità di SOLOS con un nuovo sito di dealcolizzazione in Spagna

VALENCIA, Spagna--(BUSINESS WIRE)--Prodalim, leader globale nelle soluzioni per succhi e ingredienti speciali, ha annunciato oggi l'espansione della sua divisione SOLOS con l'apertura di un impianto dedicato alla dealcolizzazione e al recupero aromi a Valencia, in Spagna. Il nuovo stabilimento è completamente operativo e rafforza la capacità di Prodalim di supportare il mercato in rapida crescita delle bevande analcoliche e a basso contenuto alcolico (NoLo) in Europa. Nei prossimi mesi è prevista l'inaugurazione di un ulteriore impianto SOLOS in California, che consentirà un'ulteriore espansione della capacità complessiva.

La categoria globale NoLo continua a espandersi, sotto la spinta della domanda dei consumatori di prodotti più in sintonia con un consumo consapevole di alcolici e scelte di vita più sane.

