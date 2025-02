Riassunto: ProAmpac promuove il packaging riciclabile flessibile e in fibra al Packaging Innovations 2025

CINCINNATI--(BUSINESS WIRE)--ProAmpac, leader nel settore del packaging flessibile e della scienza dei materiali, esporrà le sue soluzioni più recenti nel campo degli imballaggi riciclabili e a performance elevate al Packaging Innovations 2025, in programma il 12–13 febbraio presso il centro esposizioni NEC Birmingham. ProAmpac invita i visitatori allo stand L80, dove esporrà i suoi ultimi progressi in materia di packaging in fibra, pellicole riciclabili e soluzioni per gli alimenti da asporto.

"Noi di ProAmpac siamo orgogliosi di essere all'avanguardia nello sviluppo di soluzioni di packaging sostenibili che rispondono alle esigenze sia dei consumatori, sia dell'ambiente. I progressi compiuti nel packaging riciclabile flessibile e a base di fibre dimostrano l'impegno dedicato all'innovazione e all'economia circolare", è il commento di Kristy Paulin, vicepresidente esecutivo del marketing globale presso ProAmpac.

