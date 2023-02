Riassunto: ProAmpac lancia in Europa la nuova pellicola a performance elevate in mono-PE riciclabile

CINCINNATI–(BUSINESS WIRE)–ProAmpac, leader nel packaging flessibile e nella scienza dei materiali, annuncia il lancio di ProActive Recyclable R-2050, in attesa di brevetto, l’aggiunta più recente alla linea ProActive Recyclable® di strutture a base di polietilene, una soluzione progettata per servire il mercato europeo. Le caratteristiche esclusive delle sue performance rendono R-2050 il prodotto ideale per rimpiazzare i laminati multimateriale convenzionali, ma senza compromessi sull’efficienza delle linee di riempimento a velocità elevata.





R-2050 è l’ultima proposta nella famiglia ProActive Sustainability ed è disponibile nelle versioni standard e ad alta barriera, per mantenere o prolungare la data di scadenza dei prodotti alimentari. Entrambe le piattaforme sono ampiamente riciclabili in Europa attraverso i canali esistenti e rispondono ai requisiti OPRL del Regno Unito per la consegna presso i punti vendita.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Kristy Paulin



ProAmpac



(413) 875-9872



Kristy.Paulin@ProAmpac.com