Riassunto: Primi pazienti al mondo trattati con Impella RP Flex con SmartAssist

DANVERS, Mass.–(BUSINESS WIRE)–Abiomed (Nasdaq: ABMD) annuncia che i primi tre pazienti al mondo sono stati trattati con Impella RP Flex con SmartAssist, la più recente pompa cardiaca di Abiomed per pazienti affetti da insufficienza cardiaca destra. Tutti e tre i pazienti sono stati ora svezzati con successo dal supporto di Impella e due sono già tornati a casa con il loro cuore nativo. I pazienti sono stati trattati presso il Hackensack University Medical Center/Hackensack Meridian Health ad Hackensack, N.J., e il Kingwood Medical Center a Kingwood, Texas.





Impella RP Flex viene impiantato per via percutanea attraverso la vena giugulare interna (IJ), consentendo la mobilità del paziente durante il supporto, ed è progettato per essere facile da impiantare, con una canula flessibile che viene fatta avanzare su un filo guida extra-supporto.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Media:

Jenny Leary



Associate Director, U.S. Communications



+1 (978) 882-8491



jleary@abiomed.com

Investitori:

Todd Trapp



Executive Vice President and Chief Financial Officer



+1 (978) 646-1680



ttrapp@abiomed.com