Riassunto: Prieto presenta la batteria ricaricabile più rapida al mondo che si ricarica in 3 minuti

FORT COLLINS, Colo.–(BUSINESS WIRE)–Prieto Battery, Inc., leader mondiale nella tecnologia avanzata delle batterie agli ioni di litio, presenta l’ultimo prototipo della sua batteria 3D interdigitata con prestazioni all’avanguardia:

Ricarica iper veloce di 3 minuti

Funziona e si carica a temperature estremamente basse (-30 gradi C) e alte (+100 gradi C)

Non infiammabile

Tutti e tre gli attributi della batteria agli ioni di litio di Prieto sono stati testati e convalidati da un laboratorio di test accreditato da terzi.

