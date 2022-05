Riassunto: Pricefx premiata con un 2022 SAP® Pinnacle Award nella categoria SAP Store

Il riconoscimento viene assegnato ai partner d’eccellenza che promuovono il valore, l’aumento del fatturato e il successo dei clienti

MONACO DI BAVIERA e CHICAGO–(BUSINESS WIRE)–Pricefx, leader mondiale nel software nativo sul cloud per la determinazione dei prezzi, oggi ha annunciato di aver ricevuto un 2022 SAP® Pinnacle Award nella categoria SAP Store, a riconoscimento del suo eccezionale contributo in qualità di partner SAP. L’azienda è rientrata nella rosa dei finalisti anche nella categoria Customer Excellence. SAP ogni anno assegna questi premi ai partner d’eccellenza nello sviluppo e nella crescita della collaborazione con SAP e nel contributo per il miglioramento dell’attività dei clienti. Vincitori e finalisti sono il frutto della selezione basata sulle raccomandazioni di SAP, sul feedback degli utenti e sugli indicatori di performance.

