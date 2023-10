Riassunto: Previsioni di Forrester per il 2024: il 50% delle grandi aziende europee investirà in modo proattivo nella conformità all’IA

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Stando alle previsioni di Forrester (Nasdaq: FORR) per il 2024 pubblicate oggi, in attesa della legge sull’intelligenza artificiale dell’Unione europea, le cui attuazione è prevista per il 2025, il 50% delle aziende di grandi dimensioni della regione investirà in modo proattivo nella conformità all’IA. Prima dell’adozione della legge, le aziende europee dovranno definire la loro strategia di conformità all’IA, che dovrà prevedere anche l’acquisizione di nuova tecnologia e di talenti per assicurarsi il supporto necessario di terze parti. Inoltre, considerato l’aumento delle false informazioni alimentate da immagini generate con l’IA, deepfake e falsi influencer umani (l’81% degli adulti attivi online negli USA, nel Regno Unito, in Spagna e in Italia concordano sul fatto che sui social media circolino moltissime fake news e disinformazione), i canali di informazione come la BBC diventeranno fonti di informazione prestigiose.





