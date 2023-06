Riassunto: Prevenzione degli effetti del cambiamento climatico: EliTerra®, piattaforma tecnologica dedicata alle biosoluzioni che riducono il fabbisogno idrico delle colture

MOULINS-SUR-TARDOIRE, Francia–(BUSINESS WIRE)–Elicit Plant annuncia l’accelerazione dei propri progressi scientifici e della propria roadmap di prodotto con la presentazione dell’unica piattaforma tecnologica a offrire biosoluzioni che contribuiscono a prevenire i rischi climatici per le colture riducendone il consumo idrico di un massimo del 20%.





In occasione del summit ChangeNOW, evento per le soluzioni per il pianeta svoltosi dal 25 al 27 maggio 2023 a Parigi, Elicit Plant ha presentato EliTerra®, piattaforma tecnologica con prodotti associati, che consente alle colture di adattarsi ai cambiamenti climatici, in particolare alla siccità.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

FINE

Per approfondimenti

Claire Arnoux presso Elicit Plant: c.arnoux@elicit-plant.com

Marianne Chalvet-Poullain presso LaFactory: +33 (0) 7 84 08 17 46 – m.chalvet@gfa.fr