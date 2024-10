Riassunto: Presentazione di una varietà di design e qualità di acciaio inox originali NIPPON KINZOKU

Materiali per modanature esterne di auto di produttori giapponesi, europei e americani

TOKYO–(BUSINESS WIRE)–NIPPON KINZOKU CO., LTD. (TOKYO:5491) (Sede centrale: Minato-ku, Tokyo) ha creato un’ampia gamma di materiali per finiture superficiali di alta qualità pensati per modanature esterne di auto di produttori giapponesi, europei e americani, basati sulla tecnologia che ha sviluppato per il processo di laminazione di spessori sottili.



I materiali possono essere selezionati secondo il design dell’auto e l’ambiente d’uso e vengono utilizzati da molti produttori automobilistici in Giappone e oltreoceano, vantando la quota principale del mercato mondiale.









