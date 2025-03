Riassunto: Presentazione di Spinnaker Cloud Managed Services: permettere alle organizzazioni di modernizzarsi secondo le rispettive modalità e tempistiche

-La nuova soluzione integrata supporta gli ambienti Oracle e SAP su piattaforme legacy e cloud-

-Fornisce un supporto cloud ininterrotto in grado di integrare i sistemi legacy, in modo che le organizzazioni non debbano scegliere tra modernizzazione e stabilità-

DENVER--(BUSINESS WIRE)--Spinnaker Support (Spinnaker), società di fiducia delle aziende di tutto il mondo per il supporto dei loro software essenziali Oracle, SAP e VMware, ha presentato oggi Spinnaker Cloud Managed Services, una nuova offerta che consente alle aziende di realizzare la propria strategia cloud senza dover rinunciare ai sistemi legacy su cui si basa il loro business. Spinnaker Cloud Managed Services supporta ambienti Oracle e SAP, sia su piattaforme legacy che cloud, offrendo un servizio high-touch con una gestione esperta.

