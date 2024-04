Riassunto: Presentati il New York Golf Club e i suoi campioni

Rickie Fowler, Xander Schauffele, Matt Fitzpatrick e Cameron Young si uniscono al NYGC per la stagione TGL inaugurale del 2025

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Cohen Private Ventures (CPV), l’azienda familiare di Steven A. Cohen, è orgogliosa di presentare ufficialmente il New York Golf Club (NYGC) e i suoi quattro campioni del PGA TOUR – Rickie Fowler, Xander Schauffele, Matt Fitzpatrick e Cameron Young, quest’ultimo nativo di New York – in anticipazione della stagione 2025 TGL inaugurale presentata da SoFi.









New York è sinonimo di classe mondiale e il mondo del golf non fa eccezione. Parte integrante della storia di questo sport, con alcuni dei più straordinari e leggendari campi al mondo, il NYGC è pronto, grazie alla sua ricca tradizione nel golf, a ridefinire cosa significa essere un club di golf che rappresenta una città nota per reinventarsi costantemente.

