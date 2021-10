Riassunto: Prende forza la domanda in Europa delle soluzioni binder jetting di Desktop Metal per la produzione di volumi medi di parti in metallo

La crescente adozione di Shop System, prodotto da Desktop Metal, consente la produzione a lotti di parti metalliche convenienti e di qualità elevata in tutta Europa

BOSTON–(BUSINESS WIRE)–Mentre DM continua ad avanzare il mondo del Additive Manufacturing 2.0 (AM2.0) per ristrutturare il futuro di manifatturazione con i soluzioni AM di mass production e “chiavi in mano”., DM registra una crescente richiesta Europea per binder jetting in metallo, tra cui Shop System™, in assoluto il primo sistema binder jetting per metalli studiato per le officine meccaniche.





Dagli inizi delle spedizioni su larga scala di Shop System, nel quarto trimestre del 2020, il sistema si è molto diffuso tra le principali imprese mondiali che puntavano a sfruttare la tecnologia binder jetting di qualità elevata per stampare grandi quantità di parti metalliche di uso finale, a costi non ottenibili con i tradizionali processi manifatturieri o tramite la additive manufacturing ormai antiquato.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Rapporti con i media:

Caroline Legg



carolinelegg@desktopmetal.com

(203) 313-4228

Rapporti con gli investitori:

Jay Gentzkow



jaygentzkow@desktopmetal.com

(781) 730-2110