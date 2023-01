Riassunto: Precisely ottiene lo status di rete fornitrice di G-Cloud 13 per il governo britannico

Il leader nell’integrità dei dati consente alle organizzazioni del settore pubblico e agli enti governativi di costruire fiducia nei propri dati con maggiore facilità ed efficienza

BURLINGTON, Mass.–(BUSINESS WIRE)–Precisely, l’azienda leader globale nell’integrità dei dati, oggi ha confermato di essere stata scelta come fornitore del G-Cloud 13 Framework per il Crown Commercial Service, il Servizio commerciale della Corona britannica. Lo status di fornitore approvato conferma Precisely come fornitore di fiducia al governo centrale e locale, nonché agli enti del settore pubblico in tutto il Regno Unito, con il portafoglio Precisely di soluzioni di integrità dei dati oggi disponibile sulla piattaforma di acquisizione G-Cloud.

G-Cloud è un’iniziativa che mira a semplificare il processo di acquisto di servizi su base cloud per il governo britannico e gli enti del settore pubblico.

