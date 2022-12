Riassunto: Precisely espande la copertura relativa al geoindirizzamento e all’arricchimento dei dati a livello globale offrendo contesto basato sulla posizione ai clienti in tutto il mondo

L’azienda leader nel campo dell’integrità dei dati appoggia sempre di più le aziende nel mondo tramite l’arricchimento veloce e agevole dei dati per consentire di prendere decisioni con fiducia

BURLINGTON, Massachusetts–(BUSINESS WIRE)–Precisely, leader mondiale nel campo dell’integrità dei dati, oggi ha annunciato l’espansione regionale del suo identificatore unico della posizione, PreciselyID, per l’offerta di dati POI (Points of Interest) in tutto il mondo. I punti di interesse situati in numerosi Paesi – Stati Uniti, Canada, Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi, Regno Unito, Irlanda, Francia, Svezia e Singapore – ora si avvantaggiano di dati precisi, standardizzati e importanti, consentendo alle aziende di ottimizzare i processi decisionali basati sulla posizione in varie regioni geografiche in cui si svolgono le operazioni.

