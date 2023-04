Riassunto: Precisely consente ai clienti di accedere al pieno valore commerciale della reportistica ESG grazie a dati affidabili

In un contesto di continuo aumento della pressione in materia ambientale, sociale e di governance (ESG), le organizzazioni investono in software e competenza leader nell’integrità dei dati, per continuare a rispettare la conformità e centrare importanti obiettivi di sostenibilità

BURLINGTON, Mass.–(BUSINESS WIRE)–Precisely, il leader globale dell’integrità dei dati, oggi ha annunciato che collaborerà con i clienti in tutto il mondo per generare quella fiducia nei dati che consenta di ottenere processi di reportistica ESG efficaci.





Grazie alla potente combinazione tra la Data Integrity Suite di Precisely e servizi strategici esperti, i clienti possono combinare facilmente fonti multiple di dati ESG per ricavare panoramiche in tempo reale, migliorare la fiducia nella qualità dei dati dei parametri ESG, garantire la governance dei dati senza compromessi in termini di conformità con le normative del settore e arricchire queste informazioni con set di dati aggiuntivi per aiutare a rivelare contesti occulti.

