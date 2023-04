Riassunto: Precisely annuncia Trust ’23, rivelando le tendenze, la ricerca e le innovazioni più recenti nel campo dell’integrità dei dati

Il Data Integrity Summit annuale è il forum più importante per i leader che cercano di utilizzare dati attendibili per prendere decisioni con fiducia, operare con la massima agilità e offrire esperienze del cliente ineguagliate

BURLINGTON, Massachusetts–(BUSINESS WIRE)–Precisely, leader mondiale nel campo dell’integrità dei dati, oggi ha annunciato informazioni particolareggiate su Trust ‘23, che si svolgerà dal 16 al 17 maggio negli Stati Uniti e nella regione EMEA e dal 17 al 18 maggio nella regione Asia-Pacifico. Si prevede che l’evento virtuale riunirà migliaia di professionisti dei dati da tutto il mondo per consentire di scoprire i fattori trainanti e le strategie più importanti in tale campo in modo da poter aiutare le aziende a conseguire risultati migliori, basati su dati attendibili.





Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Stampa

Emma Forrest (da tutto il mondo)



press@precisely.com