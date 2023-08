Riassunto: PPG introduce il software per i colori PPG LINQ e l’assistant PPG MAGICBOX per le officine per il settore delle rifiniture

Nuove soluzioni per fornire miglioramenti nella produttività e sostenibilità per le officine locali





PITTSBURGH–(BUSINESS WIRE)–PPG (NYSE: PPG) ha oggi annunciato l’introduzione del software per i colori PPG LINQ™ e l’assistant PPG MAGICBOX™ per le officine per avere un mescolamento wireless dei colori più efficiente nelle autofficine. Gli strumenti avanzati rappresentano i componenti più recenti di PPG LINQ, una soluzione digitale end-to-end per l’industria globale delle rifiniture, pensata per fornire miglioramenti nella produttività e sostenibilità per le officine locali.

Con PPG LINQ, i nostri clienti possono semplificare i processi di riparazione usando la piattaforma cloud-based di PPG e il suo hardware digitale interconnesso, software e altri relativi servizi.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

