Riassunto: PP Rolling Mills (PPRM) è diventato il nuovo azionista di Pomini Long Rolling Mills, azienda leader italiana

L’imprenditoria indiana promuoverà l’innovazione italiana nel mondo

NUOVA DELHI–(BUSINESS WIRE)–PP Rolling Mills è diventato il nuovo azionista di Pomini Long Rolling Mills e si posiziona come player chiave nel mercato europeo. PPRM è già al servizio di oltre 300 impianti di laminazione dell’acciaio e collabora con rinomati produttori di macchinari per applicazioni pesanti, e Pomini LRM vanta una solida presenza globale in più di 70 paesi. La partnership combina l’imprenditoria indiana con l’innovazione italiana, per rivoluzionare il settore dell’acciaio nel mondo.





Pankaj Khanna, direttore generale di PP Rolling Mills, si è dichiarato entusiasta di questo partenariato, che punta a centrare l’obiettivo dei 500 milioni di dollari USA tramite l’innovazione, l’R&D e i prodotti d’eccellenza di Pomini LRM.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

