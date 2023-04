Riassunto: Powens e Unnax collaborano per creare un campione europeo dell’Open Finance

PARIGI e BARCELLONA, Spagna–(BUSINESS WIRE)–Oggi la francese Powens e la spagnola Unnax, due tra i maggiori leader fintech dell’Open Finance, annunciano la sigla di un accordo ufficiale per la reciproca collaborazione e la formazione di un campione europeo dell’Open Finance.





L’unione perfetta tra due leader dell’Open Finance

Decidere di dare il benvenuto a Unnax nella famiglia Powens è stato facile: la combinazione di queste due fintech innovative, che vantano un solido posizionamento in Spagna e in Francia, rappresenta un’opportunità strategica per consolidarne la posizione dominante nell’Open Finance in Europa e per ampliarne la portata congiunta in America Latina, mercato in rapida crescita ed evoluzione.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

