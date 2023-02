Riassunto: Possiamo fermare la frode del doppio finanziamento quest’anno, dichiara la Camera di commercio internazionale del Regno Unito, mentre lancia una nuova iniziativa

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–La International Chamber of Commerce United Kingdom (ICC United Kingdom) ha annunciato una nuova iniziativa per rafforzare il settore finanziario britannico contro gli impatti della frode del doppio finanziamento. L’iniziativa, guidata dal Centre for Digital Trade and Innovation (C4DTI), sfrutterà le capacità di raccolta dell’ICC United Kingdom per realizzare questo progetto di punta nell’ambito del flusso di lavoro Shutting fraudsters out of trade (Eliminare i truffatori dal commercio) di C4DTI in collaborazione con MonetaGo.

Il doppio finanziamento è un tipo di frode in cui un truffatore si fa finanziare più volte la stessa transazione. Oggi, un truffatore può recarsi in diverse banche e farsi finanziare la stessa identica attività senza che le banche riescano ad effettuare controlli incrociati.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Michael Keating; press@iccwbo.uk; +44 7542 935329

Matt Stapleton; matt@monetago.com; +65 9654 9402