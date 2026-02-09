Riassunto: Positron AI raccoglie 230 milioni di dollari in un finanziamento di serie B contro una valutazione di oltre 1 miliardo di dollari per scalare l’inferenza AI efficiente dal punto di vista energetico

Condotto in collaborazione da ARENA Private Wealth, Jump Trading e Unless, con un investimento strategico di Qatar Investment Authority (QIA), Arm e Helena

Il finanziamento accelera i programmi di Positron dall’invio di sistemi Atlas oggi al silicio di nuova generazione Asimov, mirando a completare la progettazione verso la fine del 2026 e la produzione agli inizi del 2027; come annunciato al Web Summit Qatar

RENO, Nev.--(BUSINESS WIRE)--Positron AI, azienda leader nella inferenza AI efficiente dal punto di vista energetico, oggi ha annunciato un finanziamento di serie B sottoscritto in eccesso di 230 milioni di dollari contro una valutazione post-money di oltre 1 miliardo di dollari.

Il round è stato condotto congiuntamente da ARENA Private Wealth, Jump Trading e Unless, e comprende un nuovo investimento strategico da parte di Qatar Investment Authority (QIA), Arm e Helena.

