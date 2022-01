Riassunto: Posiflex presenterà innovative soluzioni retail all’NRF 2022, tra cui nuovi terminali POS per l’era post-pandemia

HAYWARD, California–(BUSINESS WIRE)–Posiflex è lieta di partecipare al National Retail Federation Big Show del 2022 e presenterà le sue soluzioni più recenti per i punti di vendita (“Point Of Sale”) presso lo stand 5919. Dopo due anni dall’ultimo salone NRF live, l’attesa è a livelli mai così alti e Posiflex guarda con fiducia alla presentazione della sua linea completa di terminali POS, chioschi, tablet e altro ancora – insieme ad alcune sorprese – ottimizzata per le imprese nel settore retail che cercano soluzioni post-pandemia potenti e flessibili per le loro operazioni.





Inoltre, Posiflex presenterà una nuova linea di terminali POS per le richieste di oggi in questo settore, tra il cui versatile XT7315 e originali, interessanti modelli della nuova serie RT6000: l’RT6015 e l’RT6016.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Posiflex Business Machines



Mark Turangan



Direttore marketing



510-401-5891 | mark.turangan@posiflexusa.com