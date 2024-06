Riassunto: Porsche Motorsport sceglie NetApp come partner esclusivo per l’infrastruttura dati intelligente

NetApp amplia il rapporto intrattenuto con Porsche Motorsport per offrire soluzioni per dati olistiche che amplificano le prestazioni sulla pista

SAN JOSE, California–(BUSINESS WIRE)–NetApp® (NASDAQ: NTAP), azienda che sviluppa un’infrastruttura dati intelligente, oggi ha annunciato di avere ampliato il rapporto intrattenuto con Porsche Motorsport diventando il partner esclusivo per l’infrastruttura dati intelligente, accelerando l’accesso ai dati Porsche Motorsport per dare impulso al processo decisionale strategico sulla pista. Questa espansione crea anche un nuovo rapporto tra NetApp e Team Porsche Penske Motorsport nell’ambito dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship (IWSC) e del World Endurance Championship (WEC) oltre a fornire supporto continuo per la scuderia TAG Heuer Porsche Formula E Team.





