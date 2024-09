Riassunto: POLYVANTIS festeggia la creazione di una nuova società rivolta a una base clienti globale grazie alle soluzioni PLEXIGLAS® /ACRYLITE® e LEXAN™

MOUNT VERNON, Ind.–(BUSINESS WIRE)–Per la prima volta, due potenti organizzazioni, Functional Forms di SABIC e Acrylic Products di Röhm, hanno unito le forze per dare vita a POLYVANTIS.





La società di nuova costituzione offre un portfolio prodotti completo, multimateriale e leader del settore, conoscenze tecniche uniche e competenze applicative in lastre e pellicole in vari settori, tra cui edilizia e costruzioni, elettrico ed elettronico, automobilistico, aereo e ferroviario, sanità e sicurezza, illuminazione e segnaletica. Nell’ambito degli iconici brand PLEXIGLAS® / ACRYLITE® e LEXAN™, POLYVANTIS offre le sue soluzioni in polimetilmetacrilato (PMMA) e policarbonato (PC).

