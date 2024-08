Riassunto: Point2Web collabora con NewsBreak per estendere la portata della pubblicità per i clienti

I brand europei ottengono accesso senza precedenti a audience statunitensi iperlocali alla scala necessaria





LOS ANGELES–(BUSINESS WIRE)–Point2Web, la più avanzata impresa nei settori dei contenuti creativi, della pubblicità e del marketing delle performance, è estremamente lieta di annunciare di essere stata prescelta come il primo partner nelle vendite di agenzia in Europa per NewsBreak, la principale piattaforma statunitense di informazioni e notizie locali, che conta oltre 40 milioni di utenti attivi mensilmente.

Insieme Point2Web e NewsBreak offriranno soluzioni pubblicitarie eccezionali che coinvolgeranno profondamente audience locali. Questa partnership mira a dare impulso a una crescita e risultati significativi per i clienti Point2Web combinando i punti di forza di entrambe le aziende per creare una realtà veramente rivoluzionaria.

