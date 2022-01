Riassunto: pmdtechnologies annuncia il kit di sviluppo del sensore di profondità ToF 3D di seconda generazione

SIEGEN, Germania–(BUSINESS WIRE)–Oggi, pmdtechnologies ag annuncia il suo Time-of-Flight Development Kit 3D di prossima generazione, “flexx2”.





Lavorando in collaborazione con Emcraft Systems, un fornitore di soluzioni di hardware e software per applicazioni integrate con sede in California, flexx2 è stato aggiornato rispetto al “PicoFlexx” leader sul mercato per offrire prestazioni di sensori di profondità ulteriormente migliorate con 38.000 pixel 3D e un campo visivo (Field-of-View) di 56 x 44 gradi, il tutto nelle dimensioni di un pacchetto di gomme da masticare da 72,1 mm x 19,2 mm x 10,2 mm.

L’emittente VCSEL è stato aggiornato da una lunghezza d’onda di 850 nanometri a 940 nanometri per aumentare ulteriormente la solidità della luce solare e le prestazioni all’esterno.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

