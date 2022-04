Riassunto: PM Studios co-pubblica l’attesissimo My Time at Sandrock

LOS ANGELES–(BUSINESS WIRE)–PM Studios è entusiasta di annunciare di aver stretto una partnership con Pathea Games per co-pubblicare l’attesissimo My Time at Sandrock. Con questo sequel del successo di My Time at Portia, i fan vecchi e nuovi potranno entrare in un mondo completamente post-apocalittico per aiutare a riportare una comunità al suo antico splendore. Sarà possibile giocare a My Time at Sandrock nel padiglione espositivo del PAX East in Boston di quest’anno dal 21 al 24 aprile, allo stand n. 19079 di PM Studios.





My Time at Sandrock si basa su quanto stabilito da My Time at Portia con un’avventura epica caratterizzata da una miriade di funzionalità che non mancheranno di accontentare tutte le tipologie di giocatori.

