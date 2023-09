Riassunto: Planview ridefinisce i processi decisionali strategici con l’uso dell’IA avanzata

Planview Copilot usa al meglio l’intelligenza derivante dalle attività collettive delle aziende per ottimizzare come queste aziende possono sviluppare nuove idee impattanti e creare iniziative per gestire il rischio di progetti e prodotti

AUSTIN, Texas–(BUSINESS WIRE)–Planview, azienda leader nel settore del Portfolio and Value Stream Management, ha oggi annunciato Planview Copilot, un assistente di IA generativa avanzata per il lavoro interconnesso, all’evento annuale di punta per i propri clienti, il Planview Accelerate™. Allenato con un data set unico e dettagliato, Planview Copilot accede a informazioni cruciali per il Portfolio Management, Value Stream Management e l’Agile Planning e Delivery, così da poter accelerare i processi decisionali fornendo dati per strategie concrete tramite un’interfaccia user-friendly e informale.









“Mentre sempre più aziende si preparano a lanciare un numero crescente di iniziative per la trasformazione digitale grazie a una serie di strumenti capaci di renderle realtà, crediamo che ci sia uno spazio di opportunità incredibile per reimmaginare i processi con cui vengono prese decisioni strategiche per accelerare i risultati dei business,” ha commentato Razat Gaurav, CEO di Planview.

