Riassunto: Planview riconosciuta per il terzo anno consecutivo tra i leader nella categoria Strumenti aziendali per la pianificazione agile del Gartner® Magic Quadrant™ 2022

Planview ottiene il massimo punteggio per il criterio Capacità esecutiva

AUSTIN, Texas–(BUSINESS WIRE)–Planview®, fornitore leader a livello globale di soluzioni per la gestione di portafogli e carichi di lavoro, ha annunciato oggi di essere stata riconosciuta per il terzo anno consecutivo tra i leader nella categoria Strumenti aziendali per la pianificazione agile del Gartner Magic Quadrant del 2022 in base ai criteri Capacità esecutiva e Completezza della visione. La notizia giunge sulla scia dell’annuncio rilasciato di recente da Planview in merito al riconoscimento dell’azienda tra i leader nella categoria Gestione strategica dei portafogli del Gartner Magic Quadrant del 2022.

Scaricate una copia gratuita della relazione Gartner Magic Quadrant 2022 per la categoria Strumenti aziendali per la pianificazione agile.

“Gli ultimi anni sono stati caratterizzati da una serie di sconvolgimenti che hanno costretto le organizzazioni a trasformare le loro attività e a riorientare le loro strategie alla luce dei sostanziali macro-cambiamenti che hanno interessato il mercato” ha affermato Louise Allen, direttrice della divisione Prodotti presso Planview.

