Riassunto: Planview offre la prima convergenza nel settore di gestione del portafoglio, pianificazione agile e gestione del flusso di valore

Il nuovo Digital Product Insights accelera la percentuale del successo delle iniziative digitali collegando la fornitura di software a obiettivi e risultati aziendali di importanza critica









AUSTIN, Texas–(BUSINESS WIRE)–Planview, la principale piattaforma per il lavoro digitale connesso dalla programmazione alla consegna del portafoglio, oggi ha annunciato un’assoluta novità per il mercato–Digital Product Insights–che unisce la gestione del portafoglio e la pianificazione agile con informazioni di consegna fornite da value stream management (VSM) (gestione del flusso di valore) e objectives & key results (OKR) (obiettivi e risultati chiave). Planview è la prima e unica azienda sul mercato a fornire alle organizzazioni visibilità connessa, guidata dai dati, nell’intero ciclo di vita utile di una strategia, collegando efficacemente la consegna di software all’azienda con una visione completa delle prestazioni di impatto e oggettive.

