Riassunto: Planview nominata come una dei Leader nel 2023 Gartner® Magic Quadrant™ per l’Adaptive Project Management and Reporting

Planview classificata fra i primi posti per le categorie Execution e Furthest in vision

AUSTIN, Texas–(BUSINESS WIRE)–Planview, azienda leader nel settore del Portfolio Management e Value Stream Management, ha oggi annunciato di essere stata nominata come una delle aziende Leader nel report di September 2023 Gartner® Magic Quadrant™ per l’Adaptive Project Management and Reporting (APMR)1 per il secondo anno di fila, in base alle proprie statistiche di Completeness of Vision e Ability to Execute.





Secondo il report di Gartner: “Le aziende leader hanno una comprovata comprensione delle variegate esigenze dei clienti nel mercato APMR, in grado di seguire livelli avanzati di metodologia APMR all’interno della propria base clienti.”

