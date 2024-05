Riassunto: LTIMindtree e IBM collaborano alla creazione del Centro per l’eccellenza basato sulla tecnologia watsonx per lo sviluppo dell’IA generativa

WARREN, New Jersey e MUMBAI, India–(BUSINESS WIRE)–LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005], una società di livello internazionale che offre soluzioni digitali e servizi di consulenza tecnologica, ha annunciato l’inizio di una collaborazione con IBM finalizzata alla creazione in India di un Centro per l’eccellenza (CoE) per lo sviluppo globale di innovazioni congiunte nel settore dell’IA generativa, che combinerà la potenza della piattaforma dati e dell’IA IBM watsonx con le capacità tecniche di LTIMindtree.





L’innovazione aperta dà impulso alla crescita dell’IA per le aziende, aiutandole ad applicare soluzioni basate sull’IA per la risoluzione di problemi aziendali. È questa stessa innovazione aperta che svolge un ruolo chiave nella collaborazione tra LTIMindtree e IBM.

I piani per il CoE LTIMindtree e IBM prevedono l’offerta di una suite completa di servizi, che combineranno il know-how di LTIMindtree sia nella personalizzazione dei modelli di machine learning e dati sia nell’ingegneria full-stack con la tecnologia IBM watsonx – watsonx.ai, watsonx.data e watsonx.governance oltre ad assistenti IA.

