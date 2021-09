Riassunto: Planview lancia TeamTap, una nuova funzionalità di ideazione e innovazione a livello di team

TeamTap promuove una cultura di innovazione consentendo ai team di risolvere i problemi in modo creativo

AUSTIN, Texas–(BUSINESS WIRE)–Planview, leader globale nel campo delle soluzioni di gestione dei portafogli e del lavoro, ha annunciato oggi il lancio di TeamTap, una nuova funzionalità di innovazione e ideazione per Planview Spigit, il software di gestione delle innovazioni di Planview. Creata per accelerare le iniziative di trasformazione delle aziende, questa nuova funzionalità consente alle imprese di favorire il coinvolgimento dei dipendenti, offrire valore e promuovere una cultura di innovazione nell’ambito di una singola applicazione. TeamTap offre un approcciosnello all’innovazione, supportando e allineandosi a modalità operative agili.

“Ben al di là dei tipici modelli di innovazione aziendale, TeamTap promuove la collaborazione e l’ideazione all’interno dei team, utilizzando il proprio gruppo per mettersi in gioco e risolvere i problemi” ha dichiarato Louise Allen, direttore di produzione per Planview.

