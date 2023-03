Riassunto: Planview e UiPath collaborano per ottimizzare l’automazione dei test con capacità di Value Stream Management

I leader di settore uniscono le forze per aiutare le organizzazioni a migliorare l’efficienza e a massimizzare i test per le applicazioni storiche e moderne

AUSTIN, Texas–(BUSINESS WIRE)–Planview, piattaforma leader per il lavoro connesso, dalla programmazione all’offerta del portafoglio, oggi annuncia una nuova collaborazione strategica con UiPath (NYSE: PATH), azienda di primo piano nel software di automazione enterprise. Obiettivo di questa integrazione è fondere il prodotto UiPath Business Automation Platform con la soluzione Planview® Tasktop Hub di Value Stream Management (VSM) targata Planview in grado di plasmare il mercato. Grazie alla combinazione tra la Test Suite di UiPath e la tecnologia VSM, i team possono migliorare l’automazione dei lunghi compiti ripetitivi, ridurre gli errori umani e accelerare l’offerta dei prodotti.

