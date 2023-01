Riassunto: Planview continua l’accelerazione con un fatturato record nell’esercizio finanziario ’22

Gli investimenti strategici nell’innovazione di prodotto e nel successo dei clienti guidano lo slancio dell’azienda

AUSTIN, Texas–(BUSINESS WIRE)–Planview, la piattaforma leader per il lavoro connesso dalla pianificazione del portafoglio alla consegna, ha annunciato oggi un fatturato ricorrente annuale (ARR) record per l’esercizio fiscale 2022, continuando un trend di forti prestazioni. Planview ha superato i 380 milioni di dollari di ARR totali per il 2022, con una crescita del 17% rispetto all’esercizio precedente (YoY).

“È stato un altro anno record per Planview, sostenuto dal nostro impegno a costruire il futuro digitale del lavoro connesso attraverso l’innovazione dei prodotti e il successo dei clienti”, ha dichiarato Razat Gaurav, Chief Executive Officer di Planview. Le incertezze macroeconomiche e i venti contrari che le aziende si trovano ad affrontare oggi rendono più importante che mai dare priorità alle iniziative di prodotto e di progetto e allocare in modo ponderato risorse e capitali limitati”.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

