Riassunto: Planview annuncia un quarto trimestre e un esercizio 2021 da record

AUSTIN, Texas–(BUSINESS WIRE)–Planview, leader globale nel campo delle soluzioni di gestione dei portafogli e del lavoro, ha annunciato oggi entrate e prenotazioni da record per il 4° trimestre e per l’esercizio 2021, confermando la tendenza di forte slancio e crescita. Planview a superato i 330 milioni di dollari in utili annuali ricorrenti (Annual Recurring Revenue, ARR) nell’intero portafoglio software per il 2021, pari a una crescita del 50% rispetto all’esercizio precedente.

“Il nostro andamento nel 2021 evidenzia l’esigenza di soluzioni tecnologiche in grado di sostenere il lavoro connesso in un ambiente aziendale sempre più mutevole”, ha affermato Razat Gaurav, amministratore delegato di Planview. “A causa di mutamenti senza precedenti le aziende sono costrette ad ampliare la portata e ad accelerare il ritmo delle proprie trasformazioni e, pertanto, si rivolgono alle soluzioni per la gestione del portafoglio e del lavoro di Planview per prendere decisioni in tema di prioritizzazione e, al contempo, operare efficientemente in scala per raggiungere i risultati commerciali desiderati.

