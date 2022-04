Riassunto: Planview accoglie Mark Fields quale presidente del Consiglio di amministrazione

L’ex amministratore delegato di Ford Motor Company vanta tre decenni di esperienza nel coordinamento di iniziative di innovazione e trasformazione aziendale

AUSTIN, Texas–(BUSINESS WIRE)–Planview, leader globale nel campo delle soluzioni di gestione dei portafogli e del lavoro, ha annunciato oggi che Mark Fields, ex presidente e amministratore delegato di Ford Motor Company, è entrato a far parte del Consiglio di amministrazione di Planview nelle vesti di presidente.

“L’attuale contesto imprenditoriale è sempre più complesso ed è più importante che mai per le aziende adattarsi rapidamente per soddisfare le richieste del mercato” ha dichiarato Fields. “Per operare in modo efficace, le aziende devono saper creare una chiara connessione tra strategia e operatività all’interno delle organizzazioni in modo da potersi muovere agilmente, senza perdere di vista i risultati più importanti dal punto di vista commerciale e l’impatto.”

Dopo le dimissioni da amministratore delegato di Ford nel 2017, Fields ha operato come consulente per società consolidate ed emergenti, in particolare nel settore tecnologico.

