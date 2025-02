Riassunto: Planforge presenta il tracciamento del livello di maturità con la nuova Gate Management Option

La versione 25 introduce inoltre le prime funzioni di assistente GenAI e i dashboard di portafoglio configurabili

RAABA-GRAMBACH, Austria--(BUSINESS WIRE)--Planforge oggi ha annunciato Planforge 25, l'ultima versione del suo software di gestione del lavoro di progetto leader nel settore. La nuova versione introduce la Gate Management Option (GMO), un modulo opzionale sviluppato specificamente per aiutare a tracciare il livello di maturità del prodotto per progetti di sviluppo. Con la versione 25, Planforge fornisce anche le prime funzionalità di assistente GenAI come annunciato alla fine dell'anno scorso. La versione presenta inoltre dashboard di portafoglio più configurabili.

Gestione dei gate per progetti di sviluppo

Con la sua nuova Gate Management Option, Planforge costruisce un ponte tra i processi di sviluppo e i progetti, integrando direttamente il supporto per i gate dei processi nella programmazione dei progetti.

