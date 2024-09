Riassunto: pixitmedia integra il software di accelerazione dei dati Ngenea® in Nara

Spostate le risorse più velocemente verso una struttura centrale o per la collaborazione tra più siti, dall’interfaccia Nara; il plugin Ngenea for Nara genera un flusso di lavoro più efficiente per ottimizzare la produttività, ridurre i costi e aumentare la creatività

GRENOBLE, Francia–(BUSINESS WIRE)–pixitmedia, una filiale di Kalray (Euronext Growth Paris: ALKAL) specializzata in soluzioni di storage e gestione dei dati per il settore dei media e dell’intrattenimento, ha annunciato di aver integrato la propria piattaforma di accelerazione dati di punta, Ngenea®, nello strumento multimediale Nara di FilmLight. Poiché consente ai professionisti dei media di spostare istantaneamente le risorse da un punto A a un punto B direttamente attraverso l’interfaccia Nara, il nuovo plugin Ngenea for Nara aumenta l’efficienza nella creazione di contenuti di immagini in movimento, semplificando ulteriormente i flussi di lavoro per i progetti video e cinematografici e creando tempo per una maggiore creatività.





