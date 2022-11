Riassunto: Pivot Bio entra in AIM for Climate come Innovation Sprint Partner

BERKELEY, Calif.–(BUSINESS WIRE)–Pivot Bio, il principale innovatore di azoto per l’agricoltura, entra in Agriculture Innovation Mission for Climate (AIM for Climate) come Innovation Sprint Partner, impegnando almeno 291 milioni di dollari in un finanziamento per lo sviluppo di prodotti nell’arco di quattro anni volti ad accelerare l’adozione di fertilizzanti organici azotati resistenti al clima.

Pivot Bio ha presentato nel 2018 agli agricoltori statunitensi i primi microbi produttori di azoto al mondo. Da allora, la società ha introdotto vari prodotti organici azotati per il grano, il sorgo e altri cereali di piccole dimensioni oltre al suo prodotto principale per il mais. Gli agricoltori hanno rapidamente convertito i loro programmi di gestione dell’azoto per includere l’azoto prodotto dai microbi di Pivot Bio, riducendo la loro dipendenza dal fertilizzante azotato sintetico.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Mitchell Craft



405-473-4553



media@pivotbio.com