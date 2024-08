Riassunto: PICit A/S riceve da Arcadea Group un investimento finalizzato alla crescita strategica

AARHUS, Danimarca, TORONTO e ORLANDO, Florida–(BUSINESS WIRE)–PICit A/S, un leader nello sviluppo di software per la gestione della logistica intermodale, di trasporti ferroviari e di porti, annuncia un investimento finalizzato alla sua crescita strategica da parte di Arcadea Group, un importante investitore in software house globali che detiene a lungo termine i propri investimenti. La partnership con Arcadea Group sarà focalizzata su una solida crescita continua in mercati nazionali e internazionali e sull’accelerazione dello sviluppo dei prodotti.

Henrik Højen Andersen, Ceo PICit, continuerà a svolgere il suo ruolo e inoltre manterrà un’importante partecipazione azionaria nell’azienda. Inoltre sia Karsten Gitter e Stig Rune Skaarup sia l’intero team PICit continueranno a operare nell’azienda.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Paul Yancich



yancich@arcadeagroup.com

www.arcadeagroup.com