Riassunto: Phenom dimostra le esperienze di talento potenziate dall’AI alla Zukunft Personal Reconnect Exhibition di Colonia

MONACO–(BUSINESS WIRE)–Phenom, il leader globale nel Talent Experience Management (TXM), partecipa a ZP Reconnect a Colonia, in Germania, il 14-16 settembre. In qualsiasi stand Phenom, i partecipanti potranno scoprire come l’AI e l’automazione abbinano il talento migliore alla professione più adatta, consentono ai datori di lavoro di alzare l’asticella dei requisiti e di evolversi, accelerando gli sforzi di sourcing, abbreviando i periodi di mancanza di personale.

“Phenom è entusiasta di partecipare ad una delle fiere commerciali più importanti d’Europa e connettersi con innovatori in ambito di risorse umane sull’impatto di esperienze di talenti radicate nell’intelligenza”, ha affermato Sebastian Hust, direttore senior della strategia delle esperienze di talenti presso Phenom.

